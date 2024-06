Insultes et manque de respect » : L’administration Biden en colère après la vidéo litigieuse de Netanyahou

Les États-Unis sont actuellement en proie à une tempête diplomatique à la suite d’une vidéo publiée mardi par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, dans laquelle il accuse la Maison Blanche d’avoir retardé une livraison d’armes à Israël.

De hauts responsables de l’administration du président Joe Biden ont exprimé leur colère mercredi. « Nous sommes extrêmement fâchés par la vidéo de Bibi », a déclaré un responsable. « Nous pensons qu’il l’a réalisée parce que son alliance avec les politiciens ultra-orthodoxes s’effrite et qu’il avait besoin d’une distraction. Biden a beaucoup sacrifié sur le plan politique pour soutenir Netanyahou, et que reçoit-il en retour ? Des insultes et un manque de respect ».

D’autres hauts fonctionnaires de l’administration Biden n’ont pas mâché leurs mots : « La vidéo était horrible et inutile ; elle n’aurait pas dû être réalisée. De plus, ses affirmations sont fausses. Netanyahou ne fait pas preuve de respect ; aucun président n’a été plus amical envers Israël que Biden. Pourquoi Bibi a-t-il fait cela ? Peut-être pensait-il que cela l’avantagerait sur le plan politique. Il l’a même filmé dans son bureau ; il ne s’agissait pas d’une réponse impromptue aux journalistes. Il l’a fait pour éviter une crise politique ».

Comparant Netanyahou à l’ancien Premier ministre Naftali Bennett, un fonctionnaire a déclaré : « lles : « Bennett avait des désaccords politiques mais n’en faisait jamais une affaire personnelle. Lorsqu’il s’est opposé à l’ouverture d’un consulat à Jérusalem, il a fait preuve de maturité. Les actions de Netanyahou sont regrettables ».

