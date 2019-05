Intempéries de mai : Elles ne feront que retarder la récolte, mais n’impacteront pas la qualité

Les pluies qui se sont abattues sur les diverses régions tunisiennes, ces derniers jours, n’auront pas d’impact sur la qualité de la récolte mais pourraient retarder le démarrage de la moisson, selon un responsable à la direction de la production agricole au ministère de l’Agriculture.

Ces pluies, qui ont atteint dans le gouvernorat de Jendouba, 109 mm n’auront pas d’impact sur la qualité des céréales dont la maturité est à un stade avancé, mais risque de retarder le démarrage de la récolte qui devrait commencer durant la deuxième semaine ou la troisième semaine de juin prochain.

Il faut attendre la baisse du taux d’humidité dans les champs à moins de 14% en raison de la pluie avant de lancer la moisson. La récolte des céréales sera importante et supérieure à celle de l’année dernière, d’après ce responsable

Quant aux fourrages, l’impact risque de bloquer la récolte. Une fois la récolte est entamée, il faut accélérer la collecte pour éviter la détérioration des aliments pour bétail.

Les pluies ont été accompagnées de chutes de grêle, dans certains endroits, notamment, à Jendouba et au Kef, où, elles ont provoqué des dégâts aux niveaux de mille hectares (au Kef) alors que pour Jendouba, l’évaluation est en cours.

Les superficies emblavées ont atteint, cette saison (2018/2019), 1 220 mille hectares, dont 849 mille hectares dans les gouvernorats du nord, 375 mille hectares dans les gouvernorats du centre et du sud du pays et ce contre 1 330 mille hectares programmés soit un taux de réalisation de 92%.