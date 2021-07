Interdiction des déplacements vers Ghar El Melh, Ras Jebel et Sejnane ce weekend

Le comité régional de lutte contre les catastrophes naturelles au gouvernorat de Bizerte a décidé, mercredi lors d’une réunion, d’interdire les déplacements vers les délégations de Ghar El Melh, Ras jebel et Sejnane, samedi et dimanche prochains (les 10 et 11 juillet 2021), et ce en prévention contre la propagation du Coronavirus.

Parmi les décisions adoptées lors de cette réunion, l’interdiction des voyages organisées à des fins de loisir, de camping et d’accès à la plage sur toute la bande côtière de la région.

Dans une déclaration à l’Agence TAP, le gouverneur de Bizerte, Mohamed Gouider a indiqué que cette décision a été prise en coordination avec les autorités locales et sécuritaires, après que des violations à la loi relatives au confinement sanitaire ont été constatées au cours des semaines précédentes.

Le comité a également décidé de maintenir les dispositions du confinement sanitaire imposé dans les autres délégations du gouvernorat ainsi que de mener une campagne de stérilisation générale en coordination avec les autorités compétentes et les associations.