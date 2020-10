Interdiction des rassemblements de plus de 4 personnes dans les lieux publics

Hichem Mechichi, chef du gouvernement Hichem Mechichi s’est réuni, mercredi, avec les membres de la commission nationale de lutte contre le coronavirus et plusieurs ministres, afin d’étudier la situation épidémique dans le pays.

Lors de cette réunion, d’interdire toutes les manifestations publiques et privées du vendredi 30 octobre au dimanche 15 novembre 2020 et d’interdire également les rassemblements de plus de quatre personnes dans les lieux publics à l’exception des transports en commun.