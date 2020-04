Intérieur : Mesures pour faciliter l’activité agricole

Les mesures que les services du ministère de l’Intérieur peuvent prendre pour faciliter les activités liées au secteur agricole, dans le cadre de la prévention contre la propagation du coronavirus, étaient au centre d’une rencontre qui a réuni, samedi au siège du MI, le ministre de l’Intérieur Hichem Mechichi et le ministre de l’agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Oussama Kheriji.

Selon un communiqué du MI, Kheriji a salué les mesures prises par le ministère de l’Intérieur en faveur des agriculteurs et de tous les acteurs du secteur, soulignant la nécessité de prendre en considération les prochaines échéances agricoles.

Le Ministre de l’Intérieur a, pour sa part, affirmé la disposition de son département à prendre en considération les exceptions du secteur, dans le cadre du travail des différentes unités sécuritaires en vue de faire réussir la stratégie nationale de lutte contre le coronavirus.

Il s’agit de veiller à assurer l’approvisionnement du marché en produits agricoles, ainsi que la continuité de l’activité agricole et de pêche, tout en empêchant les rassemblements pour prévenir la propagation du Covid-19.