Interruption des cours aux collèges et lycées de Sidi Bouzid Ouest

Les cours ont été suspendus, jeudi, dans les différents collèges et lycées de la délégation de Sidi Bouzid Ouest (gouvernorat de Sidi Bouzid), à cause de la grève observée par les enseignants pour protester contre la montée de la violence en milieu scolaire.

Ce mouvement de protestation a été organisé suite à l’agression, mercredi, d’un enseignant par son élève en classe au lycée Ibn Khaldoun à Sidi Bouzid Ouest, a indiqué à l’agence TAP, le secrétaire général de la section de la fédération de l’enseignement secondaire à Sidi Bouzid, Salah Brahmi.

La même source a appelé à l’arrestation de l’agresseur surtout que l’incident a perturbé la classe et les cours, menaçant d’accentuer ce mouvement si ce type d’agressions envers le corps enseignant se poursuit.