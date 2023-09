Intervention de deux avions militaires pour maîtriser les feux de forêt à Ain Draham

Jusqu’à dimanche, les agents de la protection civile de la Direction régionale de la protection civile de Jendouba et les agents forestiers continuaient de cerner les incendies qui font rage depuis le début de la semaine dernière dans les montagnes de la région de Dar Fatima à Ain Drahem, selon un communiqué publié sur Facebook.

La vitesse du vent, la difficulté du terrain et le manque de chemins ont contribué à l’expansion de l’incendie et à la grande densité de fumée, de nombreuses mesures proactives ont été prises pour protéger les communautés résidentielles en installant des camions de pompiers au rond-point de Dar Fatima, Arabiyya et Zueitina, dans la délégation de Tabarka.

Deux avions militaires ont également été déployés pour contribuer aux opérations de lutte contre les incendies sur les plus hauts sommets des montagnes. Les opérations de lutte contre l’incendie et de suivi sont toujours en cours, et le comité régional de prévention et d’intervention en cas de catastrophe et l’organisation du renouvellement sont en session permanente, selon la même source.