Intoxication à l’alcool frelaté : Deux individus interpellés à Medenine

Deux individus ont été interpellés à Medenine dans l’affaire dite d’intoxication à l’alcool frelaté, annonce, dimanche, la Direction générale de la Garde nationale dans un communiqué.

Ils sont accusés de fabrication et de transport d’alcool frelaté qui a causé la mort de quatre personnes et d’intoxication de 45 autres dans la délégation de Sidi Makhlouf, gouvernorat de Medenine.

Consulté à ce sujet, le ministère public a ordonné l’ouverture d’une enquête pour » meurtre prémédité « . Les deux accusés sont placés en garde à vue, d’après la même source.

Hier samedi, quatre personnes sont mortes et plus de 45 autres ont été intoxiquées après avoir consommé de l’alcool frelaté, a-t-on appris de sources sanitaires.

Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances des faits, et les personnes intoxiquées ont été transférées aux hôpitaux de la région et du Grand-Tunis.

