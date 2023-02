Investissement : 10ème édition du  festival de l’entrepreneuriat « Riyeda »

La dixième édition du festival de l’entrepreunariat en Tunisie, Riyeda, organisé par l’Agence de promotion de l’industrie et de l’innovation (APII), aura lieu les 22 et 23 février 2023 à la Cité de la culture à Tunis, sur le thème « Les femmes leaders et entrepreneures ».

Cette édition se tiendra en version hybride, en présentiel dans la Cité de la culture et en ligne sur la plateforme « Eventoo ».

Ce salon abritera un espace d’exposition qui permettra aux participants d’explorer tout l’écosystème entrepreneurial en Tunisie. A l’ordre du jour, des conférences et workshops avec la participation d’experts de renommée, ainsi qu’une compétition de pitch visant à donner une tribune aux femmes entrepreneures qui ont des startups au stade « Investment readiness » (préparation à l’investissement).

Des rencontres B2B sont, en outre, programmées pour mettre l’accent sur les opportunités de partenariats, avec la participation de délégations internationales qui assisteront à ce festival afin de favoriser le tissage de partenariats tuniso-étrangers et surtout tuniso-africains.