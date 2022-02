L’Agence de Promotion de l’Investissement Extérieur (FIPA-Tunisia) diffusera dimanche, un film promotionnel intitulé « Investissez en Tunisie » (invest in Tunisia). Il s’inscrit dans le cadre de sa stratégie visant à renforcer le positionnement du pays, comme destination attractive pour les investissements étrangers.

- Publicité-

Le film promotionnel d’une durée d’environ quatre minutes, est en langue anglaise, avec des sous-titres en français. Il se distingue par la qualité de la cinématographie, avec l’utilisation d’une technologie de haute qualité, basée sur la photographie par drone. Il a été tourné dans de nombreux lieux et villes tunisiens.Abdelbasset Ghanmi, directeur général de la FIPA a indiqué dans une déclaration á l’agence TAP, que l’objectif de ce film est de renforcer le rayonnement de la Tunisie et de soutenir sa position de destination attractive pour les investissements étrangers, en mettant l’accent sur le site Tunisie et les avantages comparatifs les plus importants qui le caractérisent dans de nombreux domaines, en particulier ceux liés à l’innovation technologique, basée sur une image artistique et moderne, dans le but de permettre aux investisseurs étrangers de prendre connaissance des incitations à l’investissement mises à leur disposition.

Le film commence par le Musée du Bardo pour emporter Elyssa, la fondatrice de Carthage, dans un voyage à travers le temps, pour présenter la Tunisie et ses avantages géo-historiques les plus importants, la compétence de ses ressources humaines, son énorme potentiel et sa richesse, et son emplacement stratégique qui fait de la destination tunisienne, un site incontournable, attractif et propice à l’investissement dans l’espace euro-méditerranéen.

Le DG de la FIPA a réitéré que la Tunisie se distingue par sa situation stratégique, sur les rives de la Méditerranée. Elle dispose d’un potentiel important dans de nombreux domaines et secteurs, en particulier ceux du numérique, qui concernent l’innovation, la technologie et les industries intelligentes.Selon Ghanmi, ce film envoie un message aux investisseurs étrangers que la Tunisie est une destination d’investissement idéale avec un grand potentiel et des offres qui attireront les grandes entreprises internationales du monde entier.Pour rappel, le film « Invest in Tunisia » a été projeté pour la première fois le 5 janvier 2022 lors de l’événement mondial « Expo Dubai ».Ce film intervient au moment où la Tunisie s’apprête à organiser trois événements économiques majeurs, à savoir le Forum de l’Investissement en Tunisie qui sera organisé en juin 2022 par la FIPA, le huitième Sommet de la Conférence Internationale de Tokyo sur le Développement en Afrique « TICAD 8 », qui se tiendra les 27 et 28 août 2022, ainsi que le Forum économique de la Francophonie, qui se tiendra en marge du Sommet de la Francophonie qu’abritera la Tunisie les 19 et 20 novembre 2022.Voici le lien vers le film promotionnelhttpss://www.youtube.com/watch?v=plz82w9ZMvo