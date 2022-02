Investissement: Forum, samedi, pour les expatriés tunisiens en France

L’Agence de promotion de l’investissement étranger (FIPA) organise aujourd’hui à Paris un forum destiné aux Tunisiens vivant en France.

Le thème du forum est l’entreprenariat et l’investissement. Il est organisé conjointement avec la Banque de Tunisie à l’étranger, entre autres. Il a pour but d’encourager les expatriés tunisiens à investir et à créer des entreprises dans leur pays d’origine. La France reste l’un des principaux investisseurs en Tunisie.

Avec un taux de chômage et une dette publique toujours élevés, Tunis se tourne de plus en plus vers les investissements directs étrangers (IDE) pour dynamiser la reprise économique. Pourtant, les flux d’IDE se sont inscrits en baisse entre 2008 et 2011, ils ont triplé en 2012 pour chuter à nouveau jusqu’en 2016. À la suite de réformes, le nombre d’IDE a augmenté entre 2017 et 2018, avant de chuter à nouveau, ce qui a conduit à la pandémie.

Le forum devrait mettre l’accent sur la facilité accrue de faire des affaires en Tunisie, suite à de nouvelles réformes juridiques en 2019 qui ont assoupli les obstacles à l’investissement. Sa proximité avec l’Europe en fait un candidat attractif pour les investisseurs français.

On s’attend à une augmentation des investissements, les investisseurs cherchant à diversifier leurs portefeuilles post-pandémie. Le secteur de l’énergie de la Tunisie fera probablement l’objet d’une attention particulière, car les investisseurs cherchent à combattre la crise énergétique de l’Europe, qui va probablement s’aggraver compte tenu de nouvelles sanctions russes.