Investissement : Knauf Tunisie exprime sa volonté d’élargir ses projets en Tunisie

La présidente du conseil d’administration du groupe mondial Knauf, Elizabeth Knauf, a exprimé la volonté de son entreprise d’élargir ses investissements en Tunisie et d’augmenter leur capacité de production destinée à l’export et au marché local, selon la page facebook de la présidence de gouvernement.

Reçue, jeudi, par la Cheffe du gouvernement, Najla Bouden, au Palais du gouvernement à la Kasbah, Knauf, dont les propos sont cités sur cette page, a également estimé que les conditions de travail en Tunisie; favorisent la réussite et le développement de projets, soulignant l’importante coordination des autorités centrales et régionales.

De son côté, la Cheffe du gouvernement a évoqué l’importance du rôle social et culturel joué par la société Knauf Tunisie à Tataouine et Meknassy (Sidi Bouzid), à travers les centres de formation qu’elle a mis en place, affirmant que la réussite de Knauf Tunisie est un message positif aux investisseurs internationaux.

Knauf est un acteur mondial majeur dans la fabrication de matériaux et systèmes de construction. Le groupe, qui compte plus de 250 sites de productions répartis sur plus de 90 pays dans les cinq continents, propose une gamme complète de produits d’aménagement intérieur et d’isolation.

C’est en 2004 que Knauf s’est implanté en Tunisie par le rachat des « Plâtres Tunisiens ». Depuis, une large gamme de produits a été lancée sur le marché tunisien et à l’exportation vers plusieurs pays africains.