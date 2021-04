Investissement : Signature d’une convention tripartite de partenariat entre la TIA, l’ATIC et l’APTBEF

-Une convention tripartite de partenariat axée sur l’encouragement à l’investissement a été signée, jeudi, entre l’Instance Tunisienne de l’Investissement (TIA –Tunisian Investment Authority), l’Association tunisienne des investisseurs en capital (ATIC) et l’Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF). L’objectif de cette convention est de promouvoir l’investissement, encourager la création et le développement d’entreprises conformément aux priorités nationales axées notamment autour du renforcement de la valeur ajoutée, des capacités compétitives et exportatrices et du contenu technologique de l’économie nationale, du développement des secteurs prioritaires, de la création d’emploi, de l’amélioration des compétences humaines et de la promotion d’un développement régional intégré, équitable et durable. Elle vise aussi l’identification de mécanismes et d’opportunités de partenariat entre les trois organismes signataires pour promouvoir l’investissement.

Vers la création d’un réseau de financeurs potentiels En vertu de cette convention, la TIA lancera un nouveau service visant à faciliter le contact entre les institutions de financement, les investisseurs et les entreprises dans l’objectif de créer un réseau de financeurs potentiels des investissements qui passent à travers l’Instance. Ce service s’inscrit dans le cadre du travail d’accompagnement déployé par l’instance au profit des investisseurs durant les différentes étapes d’investissement (création, développement et extension des projets).

L’APTBEF s’est, de son côté, engagée à préparer les fiches projets et à les envoyer aux banques à travers un système informatique qui sera développé à cette fin pour favoriser le traitement des demandes de financement. L’ATIC procédera, pour sa part, à la création d’une case dédiée à la TIA sur la plateforme digitale « JoussourInvest » qui a été développée au profit des investisseurs désireux d’entrer en contact avec les investisseurs en capital. Lors de la cérémonie de signature, les responsables des organismes signataires ont affirmé que cette convention reflète la volonté de ces organismes à contribuer à mobiliser les financements nécessaires pour relancer l’investissement et préserver les entreprises dans les secteurs stratégiques (développement régional, technologie, environnement, développement durable…). Un comité de suivi de l’application des axes de cette convention, notamment en ce qui concerne l’instauration d’un système informatique dédié à l’amélioration des services fournis aux investisseurs, sera mis en place.