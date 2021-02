INVESTMED cartographie l’entrepreneuriat vert, bleu et innovant de la Tunisie

Le projet INVESTMED, financé par l’UE, a lancé la cartographie des écosystèmes d’entrepreneuriat des secteurs économiques vert, bleu et créatif de trois pays méditerranéens, à savoir l’Égypte, le Liban et la Tunisie.

Le 9 février, 16 experts du sous-groupe technique sur la cartographie et la formation du projet INVESTMED ont discuté de la portée du processus de cartographie au cours d’une réunion en ligne. Le processus de cartographie est mené par l’Association des économistes euro-méditerranéens (EMEA) en collaboration avec les partenaires d’INVESTMED.

INVESTMED (Innovative Sustainable Start-Ups for the Mediterranean) est un projet financé par l’UE, dans le cadre du programme ENI-CBC Med, pour soutenir le développement de nouvelles initiatives durables en matière d’entrepreneuriat et d’affaires en Égypte, au Liban et en Tunisie, afin de créer de nouvelles opportunités économiques et des emplois pour les jeunes et les femmes.