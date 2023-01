INVESTMED lance le premier cycle de coaching et de mentorat avec 3 entrepreneurs

Dans le cadre du projet INVESTMED, qui vise à soutenir les entrepreneurs de la Méditerranée dans les domaines de l’économie verte, de l’économie bleue et des industries culturelles et créatives, le partenaire LUMSA organise des sessions de coaching et de mentorat en Tunisie , en Égypte et au Liban.

Le coaching et le mentorat sont des programmes condensés destinés à accélérer la croissance des entrepreneurs, à peaufiner leur documentation et à les préparer à l’investissement. Avec un mélange de sessions plénières et d’heures de bureau, chaque innovateur suivra plus de 10 heures de formation personnalisée. Ensemble, ils discuteront des obstacles locaux et internationaux à leur activité, décriront comment amplifier l’impact, remettront en question leurs stratégies à long terme et se mêleront à d’autres innovateurs égyptiens, libanais et tunisiens partageant les mêmes idées.

Le coaching et le mentorat seront déployés en quatre lots avec un total de 21 idées commerciales. Enfin, les participants travailleront à la préparation de la documentation de présentation de leur entreprise à des investisseurs et partenaires potentiels, qui sera partagée avec le réseau INVESTMED.

Le premier cycle a commencé le 18 janvier avec 3 entrepreneurs et se poursuivra pendant environ 6 semaines en février.