INVESTMED-Tunisie : 27 PME et startups en compétition pour 14 allocations de fonds

BUSINESSMED a organisé un concours de pitch local en Tunisie dans le cadre du projet INVESTMED pour les startups et les MPME travaillant dans les secteurs de l’économie verte, bleue, créative et culturelle de différentes régions de Tunisie.

Cet événement a été l’occasion pour 27 startups et MPME présélectionnées dans différentes régions de Tunisie de présenter leurs propositions et idées de projets à un jury international composé de différents partenaires du projet et d’experts locaux et européens. Si elle est sélectionnée, chaque startup pourrait bénéficier d’un fonds allant jusqu’à 20.000 euros leur permettant de travailler à la mise en œuvre de nouvelles stratégies, de créer de nouveaux produits ou services ou d’exporter leurs produits et de bénéficier d’un soutien personnalisé et d’un programme de renforcement des capacités conçu.

Au cours des panels, les participants ont été informés des dernières nouvelles du projet INVESTMED et ont pris connaissance du guide DPI élaboré par les membres de l’équipe du projet. Cet événement était également accompagné d’activités et d’ateliers supplémentaires conçus et mis en œuvre par l’OSB « Westerwelle Startup Haus Tunis » et visant à renforcer la communauté INVESTMED, à stimuler la création de synergies et la collaboration entre les PME et les startups participantes et d’autres projets ENI CBC.