Irak : Manifestations et routes coupées sur fond de désobéissance civile

Les manifestants durcissent leur mobilisation mardi en Irak face à des autorités paralysées, entre pression des partis pro-Iran et incapacité à renouveler le sérail politique dans l’un des pays les plus corrompus au monde.

De nouveau, la place Tahrir de Bagdad se remplit de manifestants et de banderoles où s’étalent de grands portraits des candidats au poste de Premier ministre barrés d’une croix rouge. De nouveau également, les principales routes et avenues du sud du pays sont bloquées, de même que les écoles, universités et administrations.

La désobéissance civile, qui avait faibli ces dernières semaines sous les coups de butoir des assassinats, attentats et autres enlèvements de militants, repart de plus belle.

Pour les manifestants, c’est tout le système installé en 2003 par les Américains pour remplacer Saddam Hussein et désormais noyauté par les Iraniens qui doit être mis à bas.

Le gouvernement a démissionné il y a maintenant près d’un mois, mais ils veulent toujours en finir avec le système de répartition des postes selon les ethnies et les confessions, avec l’influence de l’Iran qui n’a cessé de grandir et surtout avec la corruption qui, en 16 ans, a englouti plus de la moitié des revenus du pétrole et l’équivalent de deux fois le PIB d’un des pays les plus riches en or noir du monde.