Iran : Daesh revendique la responsabilité de la double explosion ayant fait 100 morts

Le groupe État islamique (Daesh) a revendiqué la responsabilité de deux explosions jumelles survenues en Iran le 3 janvier, qui ont tué près de 100 personnes et blessé des dizaines d’autres qui assistaient à une cérémonie dans la ville de Kerman, dans le sud du pays, à la mémoire d’un ancien commandant iranien tué il y a quatre ans lors d’une frappe aérienne des États-Unis. Le 4 janvier, le groupe a publié une déclaration sur les chaînes Telegram qui lui sont affiliées et sur le site web d’Al-Raud, dans laquelle il assume la responsabilité des explosions. Les autorités iraniennes affirment que 84 personnes ont été tuées et 284 blessées dans les explosions.

