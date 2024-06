Iran : Six candidats retenus pour l’élection présidentielle

Six candidats ont été retenus pour l’élection présidentielle en Iran qui aura lieu le 28 juin, visant à remplacer Ebrahim Raissi, mort dans un accident d’hélicoptère le 20 mai. Parmi eux figurent le président conservateur du Parlement, Mohammad Bagher Ghalibaf, le maire de Téhéran, Alireza Zakani, et l’ancien négociateur ultraconservateur en charge du dossier nucléaire, Said Jalili. L’ancien président Mahmoud Ahmadinejad a, lui, été disqualifié.

Les candidats ont été sélectionnés par le Conseil des Gardiens de la Constitution, un organe non élu dominé par les conservateurs. Lors des élections précédentes, il avait soigneusement écarté les personnalités réformistes ou modérées.

- Publicité-