Israël: Arrestations de Palestiniens après des affrontements à Jérusalem-Est

Les autorités d’occupation israéliennes ont arrêté dans la nuit de mercredi à jeudi plusieurs Palestiniens impliqués selon elles dans de violents affrontements à Jérusalem-Est entre forces de sécurité et émeutiers palestiniens. Neuf suspects ont été arrêtés, indiquent-elles dans un communiqué.

Au total, « 23 habitants de Jérusalem-Est » ont été arrêtés depuis mercredi « pour troubles à l’ordre public, jets de pierres et cocktails Molotov, et attaque de policiers », selon la même source.

Les Palestiniens ont organisé mercredi des grèves et des manifestations à Jérusalem-Est et en Cisjordanie, territoires occupés par Israël depuis 1967, pour protester contre des mesures israéliennes imposées dans la foulée du meurtre de deux soldats dans des attaques ces derniers jours. Samedi, une militaire israélienne a été tuée à un barrage à Chouafat, un camp de réfugiés palestiniens à Jérusalem-Est, la partie orientale de Jérusalem occupée en 1967 par Israël puis annexée. L’armée et la police ont lancé une chasse à l’homme pour retrouver l’auteur de l’attaque et encerclent notamment le camp de Chouafat.

Des affrontements se sont également produits dans les quartiers d’Issawiya et de Silwan et deux policiers ont été légèrement blessés, selon la police.

Et jeudi, l’armée israélienne a indiqué avoir arrêté six personnes recherchées pour « activités terroristes » en Cisjordanie. Le Croissant rouge palestinien a lui fait état de deux blessés dans le village de Kafr Dan, situé à proximité de Jénine.