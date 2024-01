Israël au banc des accusés à la CIJ de La Haye pour génocide

L’audience de trois heures et demie à la Cour internationale de justice (CIJ) de La Haye s’est achevée après les présentations de la délégation juridique sud-africaine accusant Israël d’avoir commis un génocide contre les Palestiniens de Gaza pendant la guerre en cours contre Hamas.

L’ambassadeur sud-africain aux Pays-Bas, Vusimuzi Madonsela, complète les présentations de l’Afrique du Sud en réitérant ses demandes à la Cour, dont la première est un arrêt « immédiat » des opérations militaires d’Israël à Gaza.

L’argumentaire sud-africain s’articule autour du nombre élevé de morts parmi les civils palestiniens, des dommages considérables causés aux infrastructures civiles, de l’accès très limité des habitants de Gaza à la nourriture, à l’eau, aux fournitures médicales et aux traitements médicaux, ainsi que des restrictions imposées à l’entrée de carburant dans le territoire.

La présentation de l’Afrique du Sud associe ces éléments à des déclarations très incendiaires faites par certains ministres israéliens de haut rang, qui pourraient laisser entendre que les civils sont pris pour cible, et affirme qu’Israël a des intentions génocidaires et mène une campagne génocidaire contre l’ensemble de la population palestinienne de Gaza.

Les représentants juridiques de l’Afrique du Sud affirment également qu’Israël extermine les Palestiniens de Gaza et les « regroupe dans des zones de plus en plus petites pour les attaquer, les tuer et leur faire du mal », et comparent l’opération des FDI aux « champs d’extermination du Cambodge ».

Plus tôt dans la journée, John Dugard, membre de l’équipe juridique de l’Afrique du Sud, a qualifié la bande de Gaza de « camp de concentration où se déroule un génocide ».

Il a exposé les arguments selon lesquels l’Afrique du Sud est compétente pour poursuivre Israël en justice pour génocide et a répété les propos tenus en 2023 par le président sud-africain Cyril Ramaphosa.

« Israël a une intention génocidaire à l’encontre des Palestiniens de Gaza », avait également déclaré Tembeka Ngcukaitobi, avocat de la Haute Cour d’Afrique du Sud. « L’intention de détruire Gaza a été nourrie au plus haut niveau de l’État ».