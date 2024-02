Israël autorise la livraison de la farine américaine dans l’enclave de Gaza 

Israël a accepté de laisser entrer à Gaza une importante cargaison de farine américaine destinée aux civils de Gaza, bloquée depuis plus d’un mois par le ministre des Finances d’extrême droite Bezalel Smotrich, a déclaré un membre de autorités américaines au Times of Israel.

En vertu de ce nouvel accord, la farine, destinée à nourrir 1,5 million de Gazaouis pendant cinq mois, sera distribuée à Gaza par le Programme alimentaire mondial en lieu et place de l’agence de secours de l’UNRWA pour les réfugiés palestiniens, a-t-il ajouté.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu avait très discrètement informé l’administration Biden de l’accord d’Israël pour procéder à cette distribution début janvier. La Maison-Blanche en avait fait l’annonce officielle le 19 janvier suivant, soumise à une croissante toujours plus forte pour remédier à la crise humanitaire qui frappe Gaza.

Plus d’un mois plus tard, la farine n’est toujours pas à Gaza.

La cargaison est pourtant arrivée au port israélien d’Ashdod, mais Smotrich l’a bloquée, empêchant son transfert à l’UNRWA, critiqué le mois dernier en raison de la participation présumée de 12 de ses employés dans l’attaque terroriste du 7 octobre.

Ce retard a profondément irrité l’administration Biden, qui a relevé à plusieurs reprises, ces dernières semaines, qu’Israël n’avais pas respecté les engagements pris envers le président.

