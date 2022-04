Israël: Bennett et sa coalition perdent leur majorité au Parlement

Moins d’un an après son arrivée au pouvoir, la coalition du Premier ministre, Naftali Bennett, a perdu, mercredi, sa majorité au Parlement après le départ surprise d’une députée de droite, aussitôt courtisée par le chef de l’opposition, Benjamin Netanyahu.

La députée Idit Silman, élue de la formation de droite radicale Yamina du Premier ministre Bennett, a quitté, mercredi l, le gouvernement de coalition qui disposait de 61 sièges, seuil de la majorité à la Knesset, le Parlement israélien comptant 120 députés.

Naftali Bennett et le centriste Yaïr Lapid avaient finalement réuni, en juin dernier, une coalition hétéroclite soutenue par 61 députés composée de la gauche, le centre, des partis de droite et une formation arabe, une première dans l’histoire d’Israël, pour mettre fin à plus de 12 ans consécutifs de règne de Benjamin Netanyahu.