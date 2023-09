Israël compte ouvrir une ambassade à Kinshasa et la RDC déplacer la sienne à Jérusalem

Le président de la République démocratique du Congo (RDC) et le Premier ministre d’Israël ont, dans un point presse commun en marge de l’Assemblée générale de l’ONU, annoncé l’ouverture d’une ambassade israélienne à Kinshasa et « en échange » le transfert de celle de la RDC de Tel Aviv à Jérusalem. Un nouveau signe du rapprochement entre les deux pays. Explications.

Pour sa part, Félix Tshisekedi a fait part de son engagement à déplacer l’ambassade congolaise de Tel Aviv à Jérusalem dès que la décision de son interlocuteur sera mise en œuvre.

Le Premier ministre israélien a qualifié ses discussions avec le président Félix Tshisekedi de fructueuses, tandis que ce dernier les a décrites comme positives.

Ces négociations, en cours depuis plusieurs mois, ont abouti à un accord, que les deux parties qualifient de bénéfique.

Ce rapprochement comprendra également des investissements dans divers domaines, notamment la sécurité, en mettant l’accent sur la cybersécurité, ainsi que dans l’agriculture et les infrastructures.

