Israël demande un supplément de « quelques mois » pour terminer la guerre à Gaza

Le ministre israélien de la défense, Yoav Gallant, a déclaré jeudi au conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, qu’il faudra plus de quelques mois pour terminer la guerre de Gaza contre Hamas.

Bien que cela semble mettre Israël dans une situation de tension sérieuse avec le calendrier américain pour terminer la guerre dans les prochaines semaines, le Jerusalem Post a précisé que Gallant se référait à la phase de contre-insurrection attendue dans la lutte contre Hamas.

En d’autres termes, Gallant et d’autres responsables militaires continueraient à considérer la fin du mois de janvier comme le point final prévu pour l’invasion principale, avec la participation de l’ensemble des divisions de Tsahal.

Au contraire, même lorsque l’invasion principale sera considérée comme terminée et que les forces de Tsahal à Gaza seront réduites à un nombre qui pourra être maintenu sur une plus longue période, on s’attend à ce que Tsahal doive mener des batailles moins importantes contre les combattants palestiniens pendant trois à neuf mois.

Sullivan se rend en Israël à un moment critique du conflit, l’administration Biden cherchant à décider combien de temps encore elle protégera Israël des pressions mondiales en faveur d’un cessez-le-feu immédiat. En outre, les deux gouvernements se sont livrés à une série d’attaques publiques inhabituelles sur la question de savoir si et dans quelle mesure l’Autorité palestinienne sera impliquée dans la gestion de la bande de Gaza une fois qu’Israël se sera retiré de Gaza.

