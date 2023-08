Israël dénonce le projet d’échange de prisonniers entre les États-Unis et l’Iran

Un accord de principe est dans l’air, entre les États-Unis et l’Iran, portant sur un échange de prisonniers mais prévoyant aussi un dégel d’avoirs iraniens bloqués notamment en Corée du Sud. Il s’agirait d’une somme de plus de six milliards de dollars. L’accord final pourrait être conclu d’ici à fin septembre. Dès à présent, le gouvernement israélien dénonce le projet.

Pour Israël, tout accord avec Téhéran qui n’inclut pas le démantèlement du programme nucléaire iranien est inacceptable. La position israélienne sur ce point est connue, souligne un communiqué publié par le bureau du Premier ministre.

Les fonds qui seront débloqués au profit de l’Iran dans le cadre de cet accord serviront, en fin de compte, à des actes de terrorisme parrainés par Téhéran, estime encore le gouvernement Netanyahu.

D’un autre côté, deux responsables israéliens cités par les médias, en Israël et aux États-Unis, affirment que l’échange de prisonniers américano-iraniens faisait partie d’un ensemble plus large d’accords entre Téhéran et Washington, sur un arrangement informel visant à limiter le programme nucléaire iranien.

Pour Amos Yadlin, ancien chef du renseignement militaire de l’armée israélienne, les responsables israéliens ne réagissent pas vraiment à ces informations en raison des discordes liées à la réforme du système judiciaire.

Cet accord de principe entre les États-Unis et l’Iran démontre que Washington ne tient plus compte du gouvernement israélien et de son chef, Benyamin Netanyahu, estime le chef de l’opposition Yair Lapid.