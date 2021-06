Israël: Dernière ligne droite pour la formation d’un gouvernement anti-Netanyahu

Les adversaires du premier ministre israélien sortant, Benjamin Netanyahu, n’ont plus que quelques heures pour annoncer mercredi un accord sur un gouvernement censé propulser le pays dans une « nouvelle ère » et tourner la page de plus de deux ans de crise politique.

Des tractations marathon se sont poursuivies tard dans la nuit à l’approche du délai fixé à mercredi à 23H59 (20H59 GMT) par la présidence pour la formation d’une coalition.

A 11H00 (08H00 GMT), le bloc anti-Netanyahu n’avait pas encore annoncé la conclusion d’un accord, alors que commençait un vote en plénière au Parlement pour désigner le prochain président de l’Etat hébreu, une fonction largement honorifique.

Les négociations pour la formation d’un gouvernement ont rassemblé pendant trois jours les équipes des principaux dirigeants de la gauche, du centre et d’une partie de la droite, dont celle de Yamina, la coalition du chef de file de la droite radicale, Naftali Bennett, pressenti comme futur Premier ministre dans le cadre d’une rotation au pouvoir.

« Tout le monde travaille dur pour essayer de finaliser un accord dès que possible », a indiqué mardi soir à l’AFP une source proche des discussions menées autour du centriste Yaïr Lapid.

« Nous sommes dans la bonne direction », avait affirmé le dirigeant de la formation arabe israélienne Raam (islamiste, 4 députés), Mansour Abbas, en arrivant à la réunion.

Les regards sont tournés vers cette formation et l’autre parti arabe israélien, la Liste unie, alors qu’il ne reste au camp anti-Netanyahu que quatre soutiens à rallier pour atteindre le seuil de 61 députés requis pour pouvoir former un gouvernement.