Israël : Des milliers de manifestants réclament des élections anticipées devant la Knesset

Des milliers de manifestants se sont rassemblés, mardi soir devant la Knesset à Jérusalem, appelant à des élections anticipées et à l’éviction du gouvernement.

Il s’agit du troisième jour consécutif des protestations dans le cadre de la « semaine de perturbation » organisées par les groupes qui réclament le départ du pouvoir de la coalition actuelle. L’ancien ministre de la Défense Moshe Ya’alon s’est adressé à la foule devant la Knesset, reprochant à Netanyahou et à son gouvernement de ne pas avoir d’objectif clair dans la guerre de Gaza en cours et de ne pas planifier le lendemain de la fin des combats, rapporte I24News.

« Depuis la création de ce gouvernement, la situation sécuritaire s’est détériorée, notre économie a décliné », déclare Yaalon, accusant la coalition actuelle d’être « prête à sacrifier les otages pour la vision messianique » des ministres Itamar Ben Gvir et Betsalel Smotrich. « Nous sommes la majorité et c’est pourquoi ils les membres du gouvernement s’inquiètent des élections. Nous exigeons des élections, tout de suite », a-t-il poursuivi.

