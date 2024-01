Israël : Des proches d’otages investissent le Parlement

Des dizaines de proches d’otages israéliens détenus à Gaza ont fait irruption dans la salle de la commission des finances du parlement israélien, lundi 22 janvier, accusant le gouvernement de Benjamin Netanyahu d’ignorer leur sort au milieu de la guerre contre le Hamas. La séance a été interrompue, rapporte le HuffPost.

Les manifestants, vêtus d’un t-shirt noir avec l’inscription « Ramenez-les à la maison maintenant », ont scandé : « Libérez-les maintenant, maintenant, maintenant ! Relâchez-les tout de suite, tout de suite, tout de suite ! »

Une femme a de son côté brandi les photos de trois membres de sa famille qui faisaient partie des plus de 250 personnes capturées lors de l’attaque meurtrière du Hamas le 7 octobre, indique l’agence Reuters.

Comme le rapporte le quotidien britannique Financial Times, des familles d’otages ont également planté des tentes ce week-end devant la maison de Benjamin Netanyahu à Jérusalem après que le Premier ministre israélien a rejeté les dernières conditions du Hamas pour obtenir leur libération. Le dirigeant reste aussi sourd aux appels internationaux qui se multiplient pour une trêve humanitaire et une organisation à deux États pour l’après-guerre.

Ce n’est pas la première fois que des proches d’otages interpellent le gouvernement israélien. Déjà en novembre 2023, une altercation avait eu lieu entre certains d’entre eux et des députés d’extrême droite. Le 25 décembre, Benjamin Netanyahu avait également été chahuté durant un discours au parlement.

