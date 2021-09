Israël : Deux des six Palestiniens évadés d’une prison ont été repris

Quatre jours après leur spectaculaire évasion de la prison israélienne de Gilboa, deux des six détenus en cavale ont été retrouvés et arrêtés vendredi 10 septembre à Nazareth, à une trentaine de kilomètres de là, a annoncé la police israélienne.

Il s’agit de Yaqoub Qadri, 48 ans, et de Mahmoud Abdullah Ardah, 45 ans, deux membres du Jihad islamique, un des principaux mouvements armés palestiniens, a précisé la police dans un communiqué.

Mahmoud Abdullah Ardah était le plus ancien détenu parmi les évadés, enfermé depuis 1996 et condamné à perpétuité. Il est présenté par certains médias locaux comme l’architecte de cette évasion via un tunnel creusé avec une petite cuillère sous la prison.

Des médias israéliens affirment que ce sont des habitants de Nazareth qui ont signalé à la police la présence de deux hommes cherchant de la nourriture dans des poubelles. « Les forces de police les ont repéré et les ont poursuivi en hélicoptère », s’est contentée d’indiquer la police. « Ils ont été arrêtés sans résistance dans le sud de Nazareth ».