Israël : Deux tués s et quatre blessés dans une fusillade dans le sud

Deux personnes ont été tuées et quatre ont été blessées dans une attaque à un arrêt de bus dans le sud d’Israël, d’après la police et les médias israéliens.

Selon ces derniers les médias israéliens, le tireur est arrivé dans la zone en voiture et a ouvert le feu. Il a été tué par balle par un soldat qui se trouvait sur les lieux.

Le service de secours indique que ses équipes ont pris en charge six personnes, qui ont été transférées à l’hôpital Assuta d’Ashdod et à l’hôpital Kaplan de Rehovot.

- Publicité-