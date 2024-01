Israël dit entrer dans une « nouvelle phase » de la guerre contre le Hamas

En ce quatrième mois de guerre entre Israël et le Hamas, l’armée israélienne a annoncé ce lundi 8 janvier être entrée dans une « nouvelle phase », alors que la communauté internationale la presse d’engager une désescalade de ses opérations dans la bande de Gaza, pilonnée depuis les attaques du 7 octobre dernier sur le sol de l’État hébreu.

« L’armée israélienne a entamé une nouvelle et moins intense phase dans son invasion de Gaza », a affirmé son porte-parole Daniel Hagari au New York Times.

Une déclaration qui intervient quelques heures avant l’arrivée en Israël du secrétaire d’État américain Antony Blinken, en déplacement au Proche-Orient pour presser Israël d’adopter une stratégie militaire moins coûteuse en vies palestiniennes et empêcher un embrasement dans la région.

« La guerre a changé de cap. Mais la transition se fera sans cérémonie », a ajouté ce lundi Daniel Hagari auprès du média américain. « Il ne s’agit pas d’annonces spectaculaires. »

Un peu plus tôt dans la journée, le ministre de la Défense israélien Yoav Gallant avait lui aussi lancé dans le Wall Street Journal que la guerre allait passer d’une « phase de manœuvres intenses de la guerre » à « différents types d’opérations spéciales ».

Selon lui, cette phase « durera plus longtemps », sans pour autant « abandonner » l’objectif initial: démanteler militairement le Hamas. « Nous devons prendre en considération le grand nombre de civils », a-t-il poursuivi, alors que 85% de la population de la bande de Gaza a déjà été déplacée et que la situation sanitaire alerte ONG et organisations internationales.

- Publicité-