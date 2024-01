Israël dit qu’il va garder le contrôle militaire de Gaza après la guerre

Israël conservera le contrôle militaire de la bande de Gaza après la fin de la guerre, lui « donnant la liberté d’opérer de la même manière qu’il le fait actuellement en Cisjordanie », a déclaré le ministre de la Défense Yoav Gallant aux membres de la commission des Affaires étrangères et de la Défense de la Knesset.

« Après la guerre, quand elle sera terminée, je pense qu’il sera tout à fait clair que le Hamas ne contrôlera pas Gaza. Israël exercera un contrôle militaire mais pas civil », a déclaré Gallant lors d’une réunion d’information dans son bureau de Tel-Aviv.

« Il s’agit d’une liberté d’opération militaire au plus haut niveau, mais nous ne contrôlons pas la zone sur le plan civil », explique Gallant. « C’est réalisable [à Gaza également], mais cela prendra du temps.

Gallant affirme que la condition pour atteindre les objectifs de guerre d’Israël – éliminer les capacités militaires et de direction du Hamas et rendre tous les otages – est « l’unité au niveau national ».

