Israël dit vouloir préserver le statu quo sur les lieux saints à Jérusalem

Israël « ne changera pas » le statu quo sur l’esplanade des Mosquées de Jérusalem, selon lequel les musulmans peuvent prier sur ce lieu saint mais pas les fidèles des autres religions, a assuré dimanche son chef de la diplomatie Yaïr Lapid à l’heure où la communauté internationale craint un nouvel embrasement de violences.

« Les musulmans prient sur le Mont du Temple, les non-musulmans peuvent seulement le visiter. Il n’y a pas de changement et il n’y aura pas de changement », a déclaré Lapid après des violences sur l’esplanade des Mosquées, troisième lieu saint de l’islam, considéré comme le lieu le plus sacré du judaïsme sous son nom de « Mont du Temple ».

Au cours des dernières années, le nombre de juifs se rendant sur l’esplanade a augmenté, et a atteint un record la semaine dernière, avec plus de 3.800 juifs pour Pessah, selon l’organisme israélien chargé des visites. Et malgré l’interdiction pour les non-musulmans d’y prier, de nombreux fidèles juifs y sont régulièrement aperçus en train de prier subrepticement.

Les tensions à l’esplanade des Mosquées « sont motivées par des préoccupations sur l’accès des Juifs au site et leur capacité d’y prier », explique à l’AFP Ofer Zalzberg, spécialiste du conflit israélo-palestinien.

Les images du déploiement des forces policières israéliennes sur l’esplanade des Mosquées, et dans la mosquée locale Al-Aqsa, qui circulent en boucle sur les chaînes arabes ont suscité de vives réactions au Moyen-Orient.

L’ONU et les Etats-Unis ont notamment appelé à une « désescalade » alors que des roquettes ont été tirées la semaine dernière depuis la bande de Gaza, territoire palestinien sous blocus israélien, vers l’Etat hébreu.

Le déploiement de la police à l’esplanade était « justifié » car il a permis « d’éviter un désastre », a cependant plaidé dimanche Lapid, en adressant une mise en garde au Hamas.