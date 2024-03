Israël dresse un autre obstacle sur la voie d’un accord avec Hamas

Des responsables israéliens ont déclaré dimanche que le Hamas avait répondu à la proposition convenue avec les pays médiateurs à Paris la semaine dernière, mais qu’il refuse de fournir les noms des otages israéliens encore en vie et d’indiquer le nombre de prisonniers palestiniens qu’il exigeait de libérer des prisons israéliennes pour chaque otage libéré.

« Il n’y a pas de délégation israélienne au Caire », ont déclaré les responsables en réaction à des médias arabes et américains qui annonçaient qu’une délégation était en route depuis Israël. » Hamas refuse de fournir des réponses claires et il n’y a donc aucune raison d’envoyer une délégation israélienne aux pourparlers du Caire », ont-ils ajouté, précisant que cette position avait été approuvée par toutes les équipes professionnelles concernées et qu’elle n’était pas exclusivement celle du Premier ministre Benjamin Netanyahu.

Un responsable du Hamas a déclaré que le mouvement palestinien maintient sa demande que l’accord de libération des otages comprenne la fin de la guerre. Selon un rapport du journal qatari Al-Araby al Jadeed, le Hamas rejette la demande israélienne de noms à moins qu’il n’y ait un accord sur le retrait total des forces de Tsahal de Gaza.

Des responsables égyptiens ont déclaré à Reuters que Hamas avait reçu l’assurance que les conditions d’un cessez-le-feu permanent seraient définies au cours des deuxième et troisième phases de l’accord, qui prévoyait la restitution à Israël de 40 captifs, dont des femmes, des personnes âgées et des infirmes, en échange d’une pause de six semaines dans la guerre, précise le site Ynet.

