Israël en négociations pour un nouvel accord en vue d’une libération des otages

Israël mène des négociations pour un nouvel accord en vue d’une libération des otages, sous les auspices du Qatar. Les progrès ont été réalisés après l’identification d’un changement dans la position du Hamas, rapporte i24news.

Il s’agit d’un accord en plusieurs étapes, dans lequel, dans un premier temps, les otages femmes, enfants et malades seront libérés. En échange, Israël observera un cessez-le-feu pendant une période significative, fera un retrait tactique et non significatif des forces de Tsahal dans plusieurs zones de la bande de Gaza et libérera les prisonniers de sécurité des prisons israéliennes.

Israël s’attend à recevoir incessamment une réponse du Qatar concernant la position du Hamas pour les grandes lignes, mais cela sera retardé d’un jour ou deux, en raison, entre autres, de l’activité massive de Tsahal à Khan Younès.

Les médiateurs qataris, américains et égyptiens dans les négociations ont fait preuve de flexibilité dans la demande du Hamas de conditionner tout accord à la fin de la guerre. Selon eux, le Hamas est prêt à se concentrer sur la première partie de l’accord et à ne pas s’occuper de la dernière partie – qui, selon l’organisation, doit conduire à la fin de la guerre.

- Publicité-