Israël en pourparlers avec le Tchad et le Rwanda pour l’accueil de milliers de Palestiniens de Gaza

Israël est en pourparlers avec le Rwanda et le Tchad pour accueillir des milliers de d’habitants de la bande de Gaza. Les deux pays africains ont donné leur accord à la poursuite des discussions avec Israël à ce sujet, contrairement à d’autres pays qui ont refusé le principe même d’un déplacement de la population gazaouie, a révélé Zman Israel vendredi, citant un responsable politique israélien.

La même source, relayée par I24 news, a indiqué que des négociations sont en cours avec le Mossad et le ministère des Affaires étrangères. « Nous devons faire avancer cette solution tout en faisant très attention aux réactions internationales qui pourraient l’interpréter comme un transfert forcé et non une migration volontaire », a-t-il ajouté. « C’est pourquoi nous travaillons étroitement avec des conseils juridiques », a-t-il précisé.

Selon ce responsable politique, le principe est d’accorder une généreuse subvention financière à tout Palestinien qui souhaite quitter Gaza, ainsi qu’une aide importante au pays d’accueil, qui comprendrait notamment une aide militaire. Un membre du cabinet politique et de sécurité israélien a déclaré à Zman Israel « qu’il n’y a pas d’autre solution pour les résidents de Gaza que l’immigration. Ils n’ont nulle part où retourner aujourd’hui. Gaza est détruite et n’a pas d’avenir car elle le restera ».

- Publicité-