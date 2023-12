Israël et Hamas ne sont pas près de conclure un nouvel accord sur une pause humanitaire

La Maison Blanche a déclaré qu’Israël et le Hamas n’étaient pas près de conclure un nouvel accord sur une pause humanitaire, a déclaré à la presse le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.

Des discussions ont lieu « littéralement tous les jours » sur un éventuel nouvel accord, a-t-il déclaré, ajoutant : « J’aimerais pouvoir parler de progrès spécifiques, mais ce n’est pas le cas. De toute évidence, nous ne sommes pas près de conclure un nouvel accord sur la pause humanitaire, et je n’ai pas non plus de nouvelles à annoncer aujourd’hui concernant le retour des otages. »

