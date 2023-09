Israël et l’Arabie saoudite proches d’une « paix historique », selon Netanyahu

À la tribune de l’ONU, le Premier ministre israélien s’est félicité de voir Israel proche d’une « paix historique » avec l’Arabie saoudite. Le prince saoudien héritier Mohammed ben Salmane avait lui aussi récemment assuré que la monarchie sunnite et l’État hébreu se « rapprochaient tous les jours » d’une normalisation de leurs relations.

Israël et l’Arabie saoudite sont « proches » d’une « paix historique », s’est félicité, vendredi 22 septembre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à la tribune de l’ONU, jugeant que les Palestiniens n’avaient pas de droit de « veto » sur les relations israélo-arabes.

Rappelant la normalisation en 2020 des relations avec trois pays arabes qu’il a qualifiée d' »aube d’une nouvelle ère », il a estimé que « nous sommes proches d’une avancée encore plus spectaculaire, une paix historique entre Israël et l’Arabie saoudite ».

Le prince saoudien héritier d’Arabie saoudite Mohammed ben Salmane, surnommé MBS, avait lui aussi récemment assuré, dans une interview à la télévision américaine Fox News, que la monarchie sunnite et l’État hébreu se « rapprochaient tous les jours » d’une normalisation de leurs relations.

