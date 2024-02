Israël étudie la réponse de Hamas à un projet de trêve

Israël a annoncé mardi qu’il examinait la réponse de Hamas à un projet de trêve incluant la libération d’otages retenus à Gaza, après que le médiateur qatari a fait état d’une « réponse positive » du mouvement islamiste palestinien.

Ces développements surviennent alors que le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken mène une tournée au Moyen-Orient pour tenter d’arracher une trêve dans la guerre entre Israël et le Hamas qui entre mercredi dans son cinquième mois. Blinken sera mercredi en Israël.

Sur le front de bataille, les frappes incessantes israéliennes ne connaissent pas de répit ciblant surtout Khan Younès et Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Le ministère de la Santé du Hamas a fait état d’au moins 107 morts en 24 heures dans le territoire palestinien assiégé et dévasté.

Aux côtés de Blinken à Doha, le Premier ministre du Qatar Mohammed ben Abdelrahmane Al-Thani, se disant « optimiste » a déclaré: « nous avons reçu une réponse du Hamas concernant le cadre général de l’accord sur les otages. Cette réponse contient quelques commentaires, mais elle est globalement positive ».

« La réponse du Hamas a été transmise par le médiateur qatari au Mossad (les services de renseignement extérieurs israéliens). Les détails sont examinés attentivement par les responsables impliqués dans les négociations », a indiqué un communiqué du bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.

