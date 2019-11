Israël fait état de frappes de «grande ampleur» en Syrie

L’armée israélienne a revendiqué tôt mercredi 20 novembre une série de frappes aériennes de «grande ampleur» contre des sites militaires en Syrie, «en réponse» à des tirs de roquettes la veille.

Mardi, le système de défense antimissile israélien avait intercepté quatre roquettes tirées depuis la Syrie en direction du nord d’Israël, tandis que l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH) avait fait état de premières frappes israéliennes de représailles en journée.

Mais mercredi matin, l’armée israélienne a revendiqué des frappes de «grande ampleur» contre des positions du régime syrien et des forces iraniennes al-Qods, en Syrie, pays allié de l’Iran, ennemi d’Israël. «Les avions de combat de l’armée israélienne ont frappé une dizaine de cibles militaires des forces iraniennes al-Qods et des forces armées syriennes, incluant des missiles sol-air, des quartiers généraux, des entrepôts et des bases militaires», a précisé l’armée dans un communiqué.

L’armée a diffusé une carte de six sites frappés, la majorité près de la capitale syrienne, et un dans le sud syrien, tout près de la frontière israélienne. Les militaires israéliens, qui revendiquent rarement des attaques en sol syrien, ont indiqué qu’un «missile antiaérien syrien avait été tiré malgré des avertissements clairs de ne pas le faire».

Selon l’agence de presse officielle Sana, la défense anti-aérienne syrienne a riposté à une «lourde attaque» de l’aviation israélienne et a «abattu» plusieurs missiles israéliens près de Damas. Et un correspondant de l’AFP dans la capitale syrienne a entendu plusieurs explosions retentissantes.