Israël-Gaza: L’affrontement continue, les tractations diplomatiques s’accélèrent

L’affrontement meurtrier entre Israël et le Hamas palestinien continue de faire rage mercredi, malgré d’intenses tractations diplomatiques internationales et une première résolution déposée à l’ONU à l’initiative de la France pour tenter d’arracher un cessez-le-feu.

- Publicité-

Dans l’enclave palestinienne, les frappes aériennes israéliennes se sont intensifiées mercredi à l’aube, visant particulièrement les secteurs de Khan Younes et de Rafah, dans le sud à la frontière avec l’Egypte, selon un correspondant de l’AFP.

Dans le sud d’Israël, la nuit a été rythmée par les sirènes d’alarme pour alerter des tirs de roquettes et les sifflements du bouclier antimissiles israélien, qui intercepte jour et nuit les tirs depuis la bande de Gaza.

Depuis le début, le 10 mai, de ce nouveau cycle de violences, au moins 219 personnes, dont 63 enfants, ont été tuées dans des raids israéliens sur la bande de Gaza selon le ministère de la Santé local. En Israël, les tirs de roquettes de Gaza ont fait 12 morts selon la police israélienne.

Face à la poursuite des violences qui risquent notamment de plonger Gaza dans une grave crise humanitaire, la France a déposé mardi soir un projet de résolution au Conseil de sécurité visant à pousser l’ONU « à se saisir » du dossier et ainsi mettre fin à huit jours de blocage, principalement du fait de Washington, sur l’adoption d’une simple déclaration sur le conflit.

Ce texte, « simple et court » selon des sources diplomatiques, a été déposé en coordination avec l’Egypte et la Jordanie, deux acteurs régionaux et pays voisins d’Israël et des territoires palestiniens.

Outre un appel à l’arrêt des tirs et au « moment venu d’un cessez-le-feu » selon l’Elysée, la résolution française demanderait « d’accorder un accès humanitaire pour les gens qui en ont besoin », a expliqué à l’AFP un diplomate sous couvert d’anonymat.