Israël intensifiera ses opérations à Khan Younis, déclare Gallant à Blinken

Le ministre israélien de la Défense Yoav Gallant a rencontré le secrétaire d’État américain Antony Blinken à Tel Aviv et lui a annoncé qu’Israël intensifiera ses opérations dans la région de Khan Younis, au sud de Gaza, jusqu’à ce que les dirigeants du Hamas soient retrouvés et que les otages israéliens soient libérés.

Selon le compte rendu de la réunion, Gallant a informé Blinken de l’évolution de la guerre et a noté les « changements de tactique de combat » d’Israël dans le nord de la bande de Gaza, où l’armée a réduit une partie des combats en raison du contrôle opérationnel.

Gallant « a souligné que les opérations dans la région de Khan Younis s’intensifieront et se poursuivront jusqu’à ce que les dirigeants du Hamas soient détectés et que les otages israéliens rentrent chez eux sains et saufs », indique le communiqué.