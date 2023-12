Israël ira « jusqu’au bout » contre le Hamas

Israël s’est dit déterminé mercredi à mener « jusqu’au bout » sa guerre contre le mouvement islamiste palestinien Hamas à Gaza, en dépit des pressions internationales et de signes d’impatience de l’allié américain face à l’ampleur du bilan des victimes civiles palestiniennes.

Le chef du Hamas Ismaïl Haniyeh, basé au Qatar, a jugé, lui, « illusoire » d’imaginer l’après-guerre sans son mouvement et les autres groupes de « résistance » palestiniens, et s’est dit prêt à des discussions sur « une voie politique qui assurera le droit des Palestiniens à un Etat indépendant avec Jérusalem pour capitale ».

Toute la journée, l’armée israélienne a poursuivi sans relâche bombardements et affrontements de rue face aux combattants du Hamas pendant que la population civile tente de survivre dans des conditions infernales.

Inflexible, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a promis de poursuivre le combat contre le Hamas.

« Rien ne nous arrêtera. Nous irons jusqu’au bout, jusqu’à la victoire », a-t-il dit en évoquant « la grande souffrance » causée par les pertes militaires ainsi que les « pressions internationales » en faveur d’un cessez-le-feu.

Netanyahu faisait écho aux propos de son ministre des Affaires étrangères Eli Cohen qui a jugé que déposer les armes « à ce stade serait un cadeau à l’organisation terroriste Hamas ».

Tous deux réagissaient notamment à la résolution non contraignante massivement adoptée mardi en assemblée générale à l’ONU, réclamant un « cessez-le-feu humanitaire immédiat » à Gaza, mais ne condamnant pas le Hamas, au grand dam des Etats-Unis et d’Israël.

