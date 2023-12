Israël : La coalition gouvernementale menacée d’éclatement

La coalition d’urgence israélienne risquait de s’effondrer mercredi soir après que le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben-Gvir a fait passer le projet de mettre fin au mandat de la commissaire de l’administration pénitentiaire israélienne Katy Perry le mois prochain, rapporte The Jerusalem Post.

La décision de Ben-Gvir a provoqué un tollé parmi les ministres de la faction Unité nationale de Benny Gantz, qui a fait valoir que cette décision violait l’accord de gouvernement d’urgence signé par le Premier ministre Benjamin Netanyahu et Gantz à la suite du 7 octobre.

Selon l’accord de formation du gouvernement d’urgence, toutes les nominations politiques devaient être retardées jusqu’à la fin de la guerre à Gaza.

Netanyahu, Ben-Gvir et Gantz se sont rencontrés mercredi soir dans l’espoir de trouver une solution au conflit, à la suite d’un bras de fer entre les ministres sur le sujet lors d’une réunion du cabinet qui s’est tenue plus tôt dans la journée.

« Quatre jours après le début de la guerre, nous avons formé un gouvernement d’urgence et convenu que tous les hauts fonctionnaires resteraient à leur poste », a déclaré le ministre de l’Unité nationale, Chili Tropper, cité par les médias israéliens lors de la réunion du cabinet. « La violation de cet accord signifie que l’unité et la sécurité sont moins importantes. [Cela signifie que les décisions politiques priment sur l’unité du peuple.

« S’il y a un accord, il faut le respecter », a déclaré Tropper à Ben-Gvir, qui a fait valoir à son tour que les accords d’urgence du gouvernement ont été signés entre Netanyahu et Gantz et qu’ils ne s’appliquent pas à son domaine de responsabilité en tant que ministre de la sécurité nationale.

« L’unité signifie que l’on se soucie de tout le monde », a déclaré Ben-Gvir. « Un parti ne peut pas conclure un accord avec un deuxième parti, qui dit ensuite à un troisième parti ce qu’il doit faire », a-t-il expliqué.

Mercredi soir, Gantz a reproché aux hommes politiques israéliens de « revenir au 6 octobre » en s’attaquant aux généraux de Tsahal et en s’occupant des nominations politiques. S’exprimant sur les appels à la démission de sa faction du gouvernement d’urgence, Gantz a souligné qu’il avait rejoint le gouvernement de. Netanyahou pour « sortir victorieux de la bande de Gaza, et non pour un quelconque gain politique ».

« Nous ne sommes pas au gouvernement pour y rester, nous sommes ici pour gagner », a déclaré. Gantz aux journalistes.

