Israël: La crise des réservistes se fait sentir dans l’armée

Les responsables militaires informent une commission parlementaire de l’état de préparation de l’armée israélienne. La crise des réservistes se fait ressentir et les choses pourraient empirer très rapidement, estiment les chefs de l’armée. En attendant, des sanctions ont été prises contre un haut gradé de l’armée israélienne.

Après l’avoir vu dans les médias, les députés de la commission de la défense et des affaires étrangères de la Knesset l’ont finalement entendu directement des responsables de l’armée : c’est l’aviation et le renseignement militaire qui sont les plus touchés par la fronde des réservistes qui refusent désormais de se porter volontaire pour des périodes de service actif. Cette fronde fait suite à la réforme judiciaire voulue par le Premier ministre Benyamin Netanyahu et au vote de l’une de ses mesures clés au Parlement israélien.

À ce stade, affirment ses chefs, l’armée israélienne est toujours en mesure de faire face aux principaux défis sécuritaires. Mais si la tendance actuelle se poursuit, la situation pourrait rapidement dégénérer, indiquent-ils encore. Et les responsables de l’armée ont présenté un plan pour retenir les réservistes les plus expérimentés, notamment des pilotes de chasse, qui sont essentiels, à leurs dires, à la préparation de l’armée.