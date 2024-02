Israël : La police met en garde contre l’interdiction d’accès à l’Esplanade d’al-Aqsa durant Ramadan

La Douzième chaîne rapporte que, sous couvert d’anonymat, de hauts responsables de la police ont averti mercredi du risque de troubles à Jérusalem et dans les villes à population mixte arabe et juive si les autorités interdisaient aux musulmans l’accès à l’Esplanade d’al-Aqsa pour la prière du Ramadan.

Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, qui a autorité sur la police, aurait fait pression pour que les hommes n’ayant pas atteint un certain âge soient interdits d’accès à la Mosquée dr’al-Aqsa, considéré comme le troisième lieu saint de l’islam.

Lors d’une réunion du cabinet au début du mois, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a demandé aux responsables de la sécurité de lui présenter différentes options possibles sur les critères d’âge et les quotas qui pourraient être appliqués aux ressortissants arabes souhaitant se rendre sur le lieu saint pour la fête. Cette demande a été suivie d’une mise en garde du chef du Shin Bet, Ronen Bar, qui a indiqué que cette mesure risquait d’entraîner des violences motivées par des considérations religieuses.

