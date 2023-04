Israël : La  rue ne relâche pas sa pression sur le gouvernement

L’opposition israélienne n’offre aucun répit à Benyamin Nétanyahou. Bien que le Premier Ministre ait concédé une pause dans son projet de réforme judiciaire, des centaines de milliers de manifestants sont descendues dans les rues d’Israël samedi 1er avril, dans plus d’une centaine de villes.

Les organisateurs de la manifestation ont revendiqué plus de 440 000 personnes dans tout le pays, bien que ces chiffres n’aient pas pu être corroborés. Le Jerusalem Post en a dénombré plus de 175 000 rien qu’à Tel-Aviv (230 000 selon les organisateurs), essentiellement regroupés dans la rue Kaplan et le carrefour Azrieli, centres névralgiques du mouvement depuis treize semaines.

La méfiance reste de mise dans les cortèges d’opposants, qui soupçonnent le gouvernement de ne pas vraiment vouloir faire de concessions mais seulement de « gagner du temps ». « La tentative de Nétanyahou d’endormir les manifestants a échoué », ont ainsi déclaré les organisateurs. « Nous continuerons à descendre dans la rue jusqu’à ce qu’on soit sûrs que l’État d’Israël restera une démocratie. »