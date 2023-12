Israël laisserait à Hamas le choix des prochains otages à libérer

Des sources de sécurité égyptiennes ont déclaré à Reuters qu’Israël et le Hamas sont ouverts à un nouvel accord de cessez-le-feu qui inclurait la libération des otages détenus par le groupe islamiste au pouvoir à Gaza.

Ces sources indiquent que l’Égypte et le Qatar ont exigé que les fournitures d’aide soient accélérées et qu’Israël rouvre le point de passage de Kerem Shalom avec Gaza comme conditions à la reprise des négociations. Le premier convoi humanitaire est entré à Gaza par Kerem Shalom plus tôt dans la journée.

Les mêmes sources indiquent également que le Hamas insiste pour décider unilatéralement des prochains otages à libérer et veut que les troupes israéliennes se retirent sur des lignes préétablies. Israël a rejeté ce dernier terme et a demandé à voir la liste des otages avant que le moment et la durée du cessez-le-feu ne soient déterminés.

