Israël: Lapid prêt à rejoindre le gouvernement Netanyahou

Des sources du parti Yesh Atid affirment que le chef de l’opposition et ancien Premier ministre israélien est prêt à faire partie du gouvernement d’urgence pour sauver l’accord sur les otages, qu’Itamar Ben Gvir menacerait lui de ne pas soutenir, selon Ynet.

Yaïr Lapid a ainsi publié une déclaration dans laquelle il affirme être prêt à donner au gouvernement un « filet de sécurité » pour tout accord qui « ramènerait en Israël » les otages détenus à Gaza. Une source au sein du parti Yesh Atid a déclaré plus tard à Ynet que l’ancien Premier ministre israélien serait prêt à rejoindre le gouvernement d’urgence, pour une courte période.

Ce commentaire intervient après un tweet du ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, qui a déclaré mardi qu’un accord « imprudent » sur les otages conduirait à la dissolution de la coalition gouvernementale actuelle. « Accord imprudent = dissolution du gouvernement », a posté Ben Gvir sur X. Le ministre est, depuis le début de la guerre, partisan d’une ligne dure, et opposé à une trêve prolongée à Gaza en échange de la libération d’otages.

Benjamin Netanyahou a aussitôt réagi réaffirmant que « la guerre ne prendrait pas fin avant que les objectifs ne soient atteints » ajoutant que les troupes israéliennes ne quitteront pas la bande de Gaza et que des milliers de prisonniers palestiniens ne seront pas libérés dans un éventuel accord avec le Hamas pour la libération des otages.

- Publicité-